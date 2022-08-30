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Контрнаступление. Минобороны попросило избегать домыслов и не извращать официальные данные

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 20:34
Контрнаступление. Минобороны попросило избегать домыслов и не извращать официальные данные - Фото
Оккупанты в Херсонской области (Фото из Facebook Людмилы Денисовой)

Министерство обороны призвало не прибегать к домыслам и не извращать официальные заявления военных по поводу ситуации на фронте.

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"Призываем всех и каждого воздержаться от домыслов и не давать оценок действиям ВСУ и Сил обороны Украины в целом. Напоминаем, что только военное руководство владеет всей полнотой информации об обстановке на передовых позициях, поэтому военные должностные лица могут предоставлять эту информацию", — говорится в рекомендациях ВСУ.

Министерство заявило, что двойная трактовка обстановки на фронте, "жонглирование военной терминологией" и попытки делать собственные прогнозы недопустимы.

"Главное правило – о военных действиях, их ходе, последствиях и результатах сообщают Вооруженные Силы Украины", — говорится в сообщении.

Министерство заявило, что фейки о ситуации на фронте могут быть на пользу врагу и нанести урон Украине.

Читайте также: Наступление ВСУ в Херсонской области. Армия России отрезана от поставок из Крыма – глава ОВА

Андрей Водяный
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война минобороны контрнаступление
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