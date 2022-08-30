Контрнаступление. Минобороны попросило избегать домыслов и не извращать официальные данные

Министерство обороны призвало не прибегать к домыслам и не извращать официальные заявления военных по поводу ситуации на фронте.

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"Призываем всех и каждого воздержаться от домыслов и не давать оценок действиям ВСУ и Сил обороны Украины в целом. Напоминаем, что только военное руководство владеет всей полнотой информации об обстановке на передовых позициях, поэтому военные должностные лица могут предоставлять эту информацию", — говорится в рекомендациях ВСУ.

Министерство заявило, что двойная трактовка обстановки на фронте, "жонглирование военной терминологией" и попытки делать собственные прогнозы недопустимы.

"Главное правило – о военных действиях, их ходе, последствиях и результатах сообщают Вооруженные Силы Украины", — говорится в сообщении.

Министерство заявило, что фейки о ситуации на фронте могут быть на пользу врагу и нанести урон Украине.

29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.

Военные сразу призывали набраться терпения и соблюдать тишину о деталях этих событий.

Несмотря на это, большое количество источников не стали придерживаться этих рекомендаций. В частности, канал CNN сообщил об освобождении четырех сел в Херсонской области, одно из которых находилось далеко не на линии фронта.

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Андрей Водяный

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