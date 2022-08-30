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В ОК "Юг" не подтвердили информацию CNN об освобождении четырех поселков под Херсоном

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 12:14
В ОК
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

В оперативном командовании "Юг" не стали подтверждать информацию канала CNN о якобы освобождении четырех поселков в Херсонской области в ходе наступления Вооруженных Сил Украины. Об этом в эфире национального телемарафона заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. 

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По ее словам, командование пока не будет подтверждать никакой подобной информации, так как операция продолжается, а результаты станут известны только тогда, когда это будет возможно.

"В отличие от телекомпании CNN я очень переживаю за жителей этих населенных пунктов и те подразделения, которые ведут за них бои", — сказала Гуменюк. 

29 августа канал CNN опубликовал информацию о якобы освобождении четырех населенных пунктов в Херсонской области в ходе наступления ВСУ, журналисты ссылались на неназванный источник в украинской армии. По просьбе командования, мы не раскрываем названия населенных пунктов, которые упомянули американские журналисты. 

Читайте также: Херсонская область. Россияне деморализованы и растеряны, им сложно собирать силы — ОК "Юг"

Дмитрий Гриниченко
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война Херсон ОК Юг наступление ВСУ
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