Новости | ВСУ наступают на юге и прорвали первую линию обороны противника — ОК "Юг"
Вооруженные Силы Украины начали наступательные действия на многих направлениях на юге, прорвав первую линию обороны российских оккупантов. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии LIGA.net.
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По ее словам, контрнаступление украинских сил продолжалается давно — оно заключалось в изматывании противника, лишении его способности наступать и остановке на уже занятых рубежах.
"Мы начали наступательные действия на многих направлениях в нашей зоне ответственности и прорвали первую линию обороны противника. Естественно, называть эти направления мы не будем", — сказала Гуменюк.
- 27 августа ISW написал, что наступательный потенциал России в Херсонской области "еще более ухудшился".
- Также 27 августа в промзоне Херсона прозвучал мощный взрыв: видео.
- Генерал Марченко о наступлении ВСУ на оккупированный РФ Херсон – "это будет непросто, россияне подготовились".
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