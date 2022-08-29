Вооруженные Силы Украины начали наступательные действия на многих направлениях на юге, прорвав первую линию обороны российских оккупантов. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии LIGA.net.

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По ее словам, контрнаступление украинских сил продолжалается давно — оно заключалось в изматывании противника, лишении его способности наступать и остановке на уже занятых рубежах.

"Мы начали наступательные действия на многих направлениях в нашей зоне ответственности и прорвали первую линию обороны противника. Естественно, называть эти направления мы не будем", — сказала Гуменюк.

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Дмитрий Гриниченко

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