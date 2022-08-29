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Новости | ВСУ наступают на юге и прорвали первую линию обороны противника — ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 13:24
ВСУ наступают на юге и прорвали первую линию обороны противника — ОК
Бойцы ВСУ (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины начали наступательные действия на многих направлениях на юге, прорвав первую линию обороны российских оккупантов. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии LIGA.net.

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По ее словам, контрнаступление украинских сил продолжалается давно — оно заключалось в изматывании противника, лишении его способности наступать и остановке на уже занятых рубежах.

"Мы начали наступательные действия на многих направлениях в нашей зоне ответственности и прорвали первую линию обороны противника. Естественно, называть эти направления мы не будем", — сказала Гуменюк. 

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Дмитрий Гриниченко
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война ОК Юг Наталья Гуменюк наступление ВСУ
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