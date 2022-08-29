Херсонская область. Россияне деморализованы и растеряны, им сложно собирать силы — ОК "Юг"

Российские войска во временно оккупированной Херсонской области находятся в деморализованном и растерянном состоянии из-за ударов Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, ситуация на южном направлении остается напряженной но контролируемой, что подтверждается новостями об ударах по противнику во временно оккупированной Херсонской области.

Она отметила, что удары ВСУ являются не только мощным огневым воздействием на россиян, но и существенно влияют на моральное состояние противника.

"Враг деморализован и растерян, ему очень сложно собирать силы для будущих маневров и попыток перебросить свои подразделения", — резюмировала Гуменюк.

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Дмитрий Гриниченко

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