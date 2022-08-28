Оккупанты строят вплотную к мосту в Херсоне временную переправу: большая часть уже готова

Российские оккупанты строят переправу вплотную к поврежденному украинскими ударами Антоновскому мосту в Херсоне. Свежие спутниковые фото, опубликованные Радио Свобода в воскресенье, свидетельствуют, что она готова уже более чем наполовину.

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27 августа спутник Planet Labs зафиксировал процесс строительства оккупантами понтонной переправы вблизи поврежденного Антоновского моста. Длина возведенного моста составляет более 620 м.

23 августа британская разведка заявила, что армия России собирается построить плавучий "мост" из барж вместо поврежденного Антоновского моста.

Если РФ сможет достроить этот импровизированный мост, то, по оценке британцев, его пропускная способность почти наверняка будет выше пропускной способности паромной переправы, которой в последние недели пользовались российские военные и местное население.

В то же время разведчики считают, что плавучий "мост", вероятно, все равно будет уязвим к украинским контрследующим действиям.

ВСУ уже не раз нанесли удары по ключевым для правобережной группировки РФ мостам: Антоновскому автомобильному и железнодорожному, в Новой Каховке и Дарьевке.

Последний мощный обстрел Антоновского моста произошел 26 августа. Тогда же был обстрелян мост в Новой Каховке.

Андрей Водяный

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