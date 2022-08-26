Жители временно оккупированной части Херсонской области сообщают о взрывах на Антоновском мосту через Днепр и выкладывают в сеть ролики боевого эпизода с разных ракурсов. OSINT-группы Информационное сопротивление и InformNapalm подтверждают удары по мосту, а также позициям россиян в Чернобаевке и Инженерном.

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Сообщения начали появляться 26 августа около 13:40 дня.

На кадрах видно и слышно взрывы с клубами дыма на той стороне моста, куда наносились удары в прошлые разы.

Степень разрушений на данный момент неизвестна. Позднее оккупанты и пропагандистские СМИ России выкладывают фото и видео с последствиями.

ВСУ планомерно выводят из строя мосты через Днепр и его притоки на юге, чтобы отсечь полноценное снабжение группировки врага на правобережье.

25 августа ВСУ "откорректировали" Антоновский мост – его не решаются ни использовать, ни ремонтировать, утверждают в ОК "Юг".

26 августа военные сообщили, что ракетно-артиллерийскими ударами "остановлена эксплуатация" Дарьевского моста под Херсоном.

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Евгений Пилипенко

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