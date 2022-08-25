ВСУ "откорректировали" мост в Херсоне – его не решаются ни использовать, ни ремонтировать
25.08.2022, 16:12
Дыры в Антоновском мосте (Скриншот видео)
Вооруженные Силы Украины снова ударили ракетами по Антоновскому мосту под временно оккупированным россиянами Херсоном, в результате чего ему нанесены новые повреждения. Об этом заявили в оперативном командовании "Юг".
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Как выразился спикер ОК Владислав Назаров, "состояние Антоновского моста в очередной раз откорректировано, вопреки намерениям оккупантов".
Военные утверждают, что мост взят под "непрерывный огневой контроль", и это вкупе с разрушениями привело к тому, что оккупационные войска "не решаются ни использовать, ни ремонтировать" его.
- ВСУ планомерно выводят из строя мосты через Днепр на юге, чтобы отсечь полноценное снабжение группировки врага на правобережье.
- 15 августа в Херсонской ОВА подтвердили, что после ударов ВСУ Антоновский мост стал опасен даже для пешеходного перехода.
- 23 августа секретарь СНБО Данилов сказал об ударах ВСУ по мосту в Херсоне – "мы уничтожали их, уничтожаем и будем уничтожать".
Слушайте аудио: "Ракета прилетела – всех и..." Россияне рассказали об уничтожении командного пункта
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