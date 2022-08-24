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"Ракета прилетела – всех и..." Россияне рассказали об уничтожении командного пункта: аудио видео

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 09:58
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Российские оккупанты в телефонном разговоре подтвердили уничтожение одного из командных пунктов российских войск в Украине, вероятно, на южном фронте. В аудиоперехвате от Главного управления разведки речь идет о том, что "ракета прилетела" по позициям 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ (в/ч в пока еще оккупированной Феодосии).

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"Их управление – 56-й бригады – там всему пи**ец. Там ракета прилетела. Замполита, зампотыла, всех, кто сидел в управлении. Командный пункт был – вот их всех и ра***бали", – нагнетает россиянин.

Его собеседник жалуется на проблемы с денежным довольствием в армии РФ: говорит, пошел воевать "только из-за денег, а их ни**я не дали".

"По деньгам получается так: если живой остался, то начались проблемы. <...> Только, бл**ь, натерпелся без толку", – пожаловался оккупант и подал идею: "Тогда надо самоликвидироваться".

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Евгений Пилипенко
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