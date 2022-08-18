В новом перехвате телефонного разговора российский оккупант жалуется матери на некие планы ВСУ по контрнаступлению, в результате которого "под День независимости" силы обороны Украины должны якобы смести врага. Военный армии РФ в Украине говорит, что "об этом поговаривают" и такую информацию дает якобы "разведка". Аудио выложило Главное управление разведки Минобороны.

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"Новости х*ровые. До 24 августа должны на нас пойти огромными силами. Ну, типа, День независимости же будет", – переживает оккупант и транслирует российские пропагандистские страшилки – "показательную казнь хотят устроить".

Мать пыталась успокоить российского военного, что командование их не бросит, "усилят, меры примут", на что он ей сказал: "Тут один парень сказал (царствие ему небесное) – "мы тут все останемся". Он, походу, прав".

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Оккупант далее жалуется на командира их бригады: "Его казнить, урода конченого. На третий срок нас хотел еще оставить. М*дак! Людей нет, ничего нет, б*я. Сволочи! Чтобы ему жизнь адом не казалась".

Мать его снова пыталась успокоить, но напуганный оккупант продолжал: "Говорят, сколько их [украинcких военных] – они просто по нам пройдутся и даже не заметишь, что мы здесь стояли. Не знаю... Разведка докладывает".

10 августа генерал Марченко прокомментировал переброску войск России на юг: "Им не особо поможет".

Секретарь СНБО Данилов о сроках контрнаступления: "Наберитесь терпения, военные знают свое дело".

Евгений Пилипенко

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