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"Мы тут все останемся. Они пойдут огромными силами": оккупант боится контрнаступления ВСУ видео

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 13:20
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

В новом перехвате телефонного разговора российский оккупант жалуется матери на некие планы ВСУ по контрнаступлению, в результате которого "под День независимости" силы обороны Украины должны якобы смести врага. Военный армии РФ в Украине говорит, что "об этом поговаривают" и такую информацию дает якобы "разведка". Аудио выложило Главное управление разведки Минобороны.

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"Новости х*ровые. До 24 августа должны на нас пойти огромными силами. Ну, типа, День независимости же будет", – переживает оккупант и транслирует российские пропагандистские страшилки – "показательную казнь хотят устроить".

Мать пыталась успокоить российского военного, что командование их не бросит, "усилят, меры примут", на что он ей сказал: "Тут один парень сказал (царствие ему небесное) – "мы тут все останемся". Он, походу, прав".

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Оккупант далее жалуется на командира их бригады: "Его казнить, урода конченого. На третий срок нас хотел еще оставить. М*дак! Людей нет, ничего нет, б*я. Сволочи! Чтобы ему жизнь адом не казалась".

Мать его снова пыталась успокоить, но напуганный оккупант продолжал: "Говорят, сколько их [украинcких военных] – они просто по нам пройдутся и даже не заметишь, что мы здесь стояли. Не знаю... Разведка докладывает".

Евгений Пилипенко
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