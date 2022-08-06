Данилов о сроках контрнаступления: Наберитесь терпения, военные знают свое дело

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, который в начале недели заявил о намерении Украины отвоевать свои территории, отказался говорить о сроках контрнаступления.

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"Вооруженные Силы Украины будут принимать решения совместно с верховным главнокомандующим, когда и где делать те или иные вещи. Это дело военных", – сказал Данилов в интервью телеканалу Киев.

"Прошу прощения, но "дивные эксперты", которые начинают какие-то карты рисовать или собственные исследования делать, не имеют никакого отношения к реалиям", — добавил он.

Данилов подчеркнул, что вопрос контрнаступления крайне чувствителен, потому что "имеет значение не только то, что хотим делать мы, но и важно знать, какие планы есть у оккупанта".

"Поэтому давайте относиться спокойно. Военные знают свое дело, знают, когда нужно начинать и освобождать наши территории. Киевская, Черниговская, Сумская области освобождены — давайте наберемся терпения [и насчет остальных]", — сказал Данилов.

Министр обороны Алексей Резников 10 июля заявил, что президент Владимир Зеленский приказал освободить юг Украины.

Перед этим министр с временно оккупированных территорий Ирина Верещук и советник главы ОП Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных территорий Херсона и Запорожья эвакуироваться, чтобы облегчить деоккупацию.

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Андрей Водяный

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