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"Им не особо поможет". Генерал Марченко прокомментировал переброску войск России на юг

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 12:37
Дмитрий Марченко (скриншот видео Крым.Реалии)

Переброска дополнительных войск на юг не особо поможет армии России на фоне готовящегося контрнаступления ВСУ. Об этом в интервью РБК-Украина заявил генерал Дмитрий Марченко, который весной руководил обороной Николаева и теперь снова прибыл на юг.

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"Это, наверное, чтобы нам было удобнее их уничтожать в куче. На самом деле есть информация, что они усиливают те войска, которые у них уже там находились. Они понимают, что Украина готовится к контрнаступательной операции и в связи с этим они усиливают там свои группировки, перебрасывают батальонные тактические группы. Но это им особо не поможет", – сказал он о переброске войск РФ на юг.

Марченко отметил, что сейчас говорят примерно о 25 российских БТГ (одна БТГ – от 600 до 1000 военных) в Херсонской и Запорожской областях, однако никто точно не видел, сколько их на самом деле.

"Как бы то ни было, никто их здесь не боится, никто не будет от них убегать. Мы готовы их встречать и давать бой", – сказал генерал.

Он также отметил, что оперативное командование "Юг" очень удачно наносит артиллерийские удары по вражеским объектам – за последнюю неделю уничтожено более 10 складов с боеприпасами, командных пунктов. По его словам, у ВСУ на юге ситуация "не такая плохая, как все думают".

Читайте также: Херсон будет освобожден быстро, жителям нужно подождать еще немного — генерал Марченко

Марк Сировой
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ВСУ армия рф переброска Дмитрий Марченко войска россии контрнаступление
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