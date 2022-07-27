В Николаевскую область вернулся генерал Марченко. Ким рассказал, какие у него задачи

Генерал Дмитрий Марченко, который весной руководил обороной Николаева, вернулся в Николаевскую область, перед ним будет стоять ряд задач, в частности взаимодействие с партизанами. Об этом сообщил на брифинге в Украинском медиацентре глава местной ОВА Виталий Ким.

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По его словам, Марченко возвращается для усиления взаимодействия военной администрации и Вооруженных Сил Украины. Он не будет подчиненным командованию "Александрия".

"Он командирован для взаимодействия с партизанами, в том числе в Херсонской области, и с военной администрацией по многим вопросам. Шире раскрывать не буду. Есть у него задачи, которые он будет выполнять на территории Николаевской и Херсонской областей", – рассказал Ким.

Ранее Марченко рассказывал, что ВСУ будут бить россиян с двух сторон при освобождении Херсона.

Он также выступал за разрушение Крымского моста, по которому оккупанты возят военную технику. По его словам, освобождение Крыма неизбежно.

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Марк Сировой

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