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Генерал Марченко: Освобождение Крыма неизбежно, Крымский мост необходимо уничтожить

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 09:56
Генерал Марченко: Освобождение Крыма неизбежно, Крымский мост необходимо уничтожить - Фото
Дмитрий Марченко (Фото: скриншот с видео)

Экс-командующий обороной Николаева генерал Дмитрий Марченко заявил, что операция по освобождению оккупированного Крыма неизбежна. Об этом он сообщил в интервью каналу Апостроф. 

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По его словам, сложно говорить, в каком виде будет проходить операция по освобождению Херсонской, Запорожской областей и Крыма, однако "она неизбежна". 

"Нам ничего не остается, как освобождать все свои территории. Нельзя оставлять врагу ни клочка нашей земли, иначе это будет просто оттягивание войны еще на несколько лет", — сказал Марченко.

Генерал отметил, что уничтожение Крымского моста является тактически необходимым шагом, так как через него на полуостров россияне перебрасывают резервы, технику и вооружения. 

Читайте также: Украина вернет все свои территории исключительно силой. Другого пути нет – глава ГУР 

Дмитрий Гриниченко
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война Крым крымский мост Дмитрий Марченко
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