Генерал Марченко: Освобождение Крыма неизбежно, Крымский мост необходимо уничтожить
Экс-командующий обороной Николаева генерал Дмитрий Марченко заявил, что операция по освобождению оккупированного Крыма неизбежна. Об этом он сообщил в интервью каналу Апостроф.
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По его словам, сложно говорить, в каком виде будет проходить операция по освобождению Херсонской, Запорожской областей и Крыма, однако "она неизбежна".
"Нам ничего не остается, как освобождать все свои территории. Нельзя оставлять врагу ни клочка нашей земли, иначе это будет просто оттягивание войны еще на несколько лет", — сказал Марченко.
Генерал отметил, что уничтожение Крымского моста является тактически необходимым шагом, так как через него на полуостров россияне перебрасывают резервы, технику и вооружения.
- Марченко заявил, что после начала украинского контрнаступления российских оккупантов в Херсоне будут бить с двух сторон.
- По его оценке, контрнаступление Украины и активные боевые действия могут закончиться к концу лета, если ВСУ получат все необходимое вооружение от союзников.
- 21 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что ВСУ ударят по Крымскому мосту, который Россия использует для подвоза подкреплений, "как только появится возможность".
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