Генерал Марченко: Контрнаступление может закончиться до конца лета, если нам дадут оружие

По оценке экс-командующего обороной Николаева генерал-майора Дмитрия Марченко, контрнаступление Украины и активные боевые действия могут закончиться к концу лета, если ВСУ получат все необходимое вооружение от союзников. Об этом он заявил в интервью Крым.Реалии.

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"Я вроде как реалист. Прогнозировать я могу, исходя из каких-то обстоятельств, сведений и прочего. Возможно, моих сведений недостаточно, чтобы прогнозировать это", — отметил генерал.

По его словам, активные боевые действия точно не закончатся быстро, но если Украина получит все необходимое вооружение, то контрнаступление, возможно, закончится до конца лета.

"Где-то мы проигрываем во времени, дадим им больше зарыться, да, это будет дольше. Здесь я никогда не принимался прогнозировать. Никогда не думал, что мы выстоим против такого количества войск, что было в Николаеве. Скажу честно, я свято верил, что нас закроют в котел, и мы будем бороться там, ну вот видите, получилось", — заявил Марченко.

Генерал считает, что российскую армию "нужно просто добить, у нас есть темп и желание", для этого нужно только необходимое количество вооружений.

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Дмитрий Гриниченко

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