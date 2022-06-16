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Генерал Марченко: Контрнаступление может закончиться до конца лета, если нам дадут оружие

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 08:45
Генерал Марченко: Контрнаступление может закончиться до конца лета, если нам дадут оружие - Фото
Дмитрий Марченко (Фото: скриншот с видео)

По оценке экс-командующего обороной Николаева генерал-майора Дмитрия Марченко, контрнаступление Украины и активные боевые действия могут закончиться к концу лета, если ВСУ получат все необходимое вооружение от союзников. Об этом он заявил в интервью Крым.Реалии. 

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"Я вроде как реалист. Прогнозировать я могу, исходя из каких-то обстоятельств, сведений и прочего. Возможно, моих сведений недостаточно, чтобы прогнозировать это", — отметил генерал.

По его словам, активные боевые действия точно не закончатся быстро, но если Украина получит все необходимое вооружение, то контрнаступление, возможно, закончится до конца лета. 

"Где-то мы проигрываем во времени, дадим им больше зарыться, да, это будет дольше. Здесь я никогда не принимался прогнозировать. Никогда не думал, что мы выстоим против такого количества войск, что было в Николаеве. Скажу честно, я свято верил, что нас закроют в котел, и мы будем бороться там, ну вот видите, получилось", — заявил Марченко.

Генерал считает, что российскую армию "нужно просто добить, у нас есть темп и желание", для этого нужно только необходимое количество вооружений. 

Читайте также: Экс-командующий обороной Николаева: Чтобы освободить Херсон – надо иметь силы один к трем 

Дмитрий Гриниченко
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война Дмитрий Марченко контрнаступление
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