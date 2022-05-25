Экс-командующий обороной Николаева: Чтобы освободить Херсон – надо иметь силы один к трем

Для освобождения временно оккупированных Херсона и Снигиревки украинским военным необходимо иметь преимущество в силах и средствах один к трем. Об этом заявил в интервью НикВести экс-командующий обороной Николаевом, генерал-майор Дмитрий Марченко.

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По его словам, у Украины есть перспективы освободить Снигиревку и Херсон, но было немножко потеряно тактическое время. Он объяснил, что на первых порах, когда россияне "наступали с колес", было проще сопротивляться, сейчас же оккупанты зарываются, оборудуют позиции, готовятся к позиционной обороне.

"Чтобы нам выбить врага – об этом говорят все книжки, все истории боев – надо иметь силы и средства один к трем. Если там зарыта рота (до 150 челове. – Ред.), нам нужно туда выдвигать минимум батальон (до 1000 человек. – Ред.) для того, чтобы иметь хотя бы какое-то преимущество", – сказал Марченко.

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Он также отметил, что украинским военным сложнее контратаковать, поскольку они руководствуются принципом – не стрелять по мирным населенным пунктам, чтобы не подвергать опасности гражданское население.

По словам Марченко, на начальных этапах широкомасштабной войны россиян успешно лупили на дрогах, но потом оккупанты начали заходить в села, по которым ВСУ не стреляют.

"У нас принципиально – если в селе три-четыре семьи, мы по селу не бьем. Это усложняло наше сопротивление и порядок ведения боевых действий, очень сильно усложняло, но это наши принципы", – сказал он.

17 мая советник главы ОП Алексей Арестович заявил: Украина освободит Херсон и Мелитополь военным путем, но без штурма городов.

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Марк Сировой

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