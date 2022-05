Российские войска, возможно, готовятся к наступлению на севере Херсонской области – ISW

Российские войска, возможно, готовятся к наступлению на севере Херсонской области. Об этом сообщает Institute for the Study of War.

Согласно анализу ISW, российская армия, возможно, готовится к наступлению, чтобы захватить оставшуюся часть северной Херсонской области и продвигаться к Запорожью, несмотря на то, что 21 мая не было никаких подтвержденных наступлений на южном направлении.

Россияне пополняют свою группировку в Высокополье и Архангельском Бериславского района, в ожидании усиления боевых действий в районе границы Херсонской и Николаевской областей.

Отмечается высокая концентрация российских войск южнее Гуляйполя – в Инженерном Пологвского района. Это указывает на то, что россияне потенциально готовятся к продолжению наступления на Гуляйполе.

