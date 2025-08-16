Трамп заявил, что он "в целом" договорился с Путиным по обмену территориями

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что достиг с российским диктатором Владимиром Путиным договоренности, по которой должен состояться "обмен территориями" между Украиной и Россией. Об этом руководитель Штатов рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Журналист Шон Хеннити во время интервью отметил, что должен произойти обмен территориями. Он это описал как то, "что будет больше российской территории, чем было, а Украина должна получить меры безопасности, которые не будут связаны с НАТО" и попросил Трампа уточнить, корректна ли эта информация.

"Именно об этих вопросах мы вели переговоры и по этим вопросам в целом договорились, очень договорились... Мы очень близки к соглашению, и Украина должна на это согласиться. Хотя возможно, что они скажут "нет"", – сказал президент США.

Трамп также заявил, что возможность заключения сделки составляет, по его словам, "50 на 50". Он также сказал, что сообщит президенту Владимиру Зеленскому после переговоров.

"Согласитесь на сделку. Вы должны заключить Соглашение. Россия – это большая сила. Они (украинцы – ред.) нет, хотя у них очень хорошие солдаты и хорошее оружие, которое мы предоставили", – описал Трамп, то что вероятно скажет Зеленскому.

Ранее президент США допускал возможность "обменов территориями" между Украиной и РФ (фактически обмен одних оккупированных территорий Украины на другие, неоккупированные). В то же время Зеленский выступал против этого.