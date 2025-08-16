Трамп заявил о возможной подготовке трехсторонней встречи с Зеленским и Путиным

Президент США заявил, что Зеленский и Путин хотят, чтобы он присутствовал на их встрече

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске заявил, что может состояться встреча с участием его самого, а также президента Владимира Зеленского и главы Кремля. Об этом руководитель Штатов рассказал в интервью телеканалу Fox News.

"И Зеленский, и Путин хотят, чтобы я присутствовал на их встрече. Я буду там. Сейчас, кажется, собираются организовать встречу между Зеленским, Путиным и мной", – сказал Трамп.

Со слов президента США не понятно, кто именно организует встречу и на какой стадии эта организация.

На вопрос, уверен ли он, что мир может наступить за относительно короткий промежуток времени, Трамп ответил, что "достаточно короткий, да".

Он также оценил саммит на Аляске, добавив, что это "хорошо, когда большие ядерные державы разговаривают".