15 августа президент США Дональд Трамп встречается с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж. Встреча тет-а-тет стартует в 22:00 по киевскому времени.

Главная тема встречи – полномасштабная война России против Украины и способы ее прекращения. Однако россияне говорят, что будут затронуты и другие вопросы.

LIGA.net отслеживает ход переговоров и оперативно освещает в хронике все самое важное и интересное.

