Трамп вылетел на Аляску, Путина планируют встречать с почестями – LIVE
15 августа президент США Дональд Трамп встречается с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж. Встреча тет-а-тет стартует в 22:00 по киевскому времени.
Главная тема встречи – полномасштабная война России против Украины и способы ее прекращения. Однако россияне говорят, что будут затронуты и другие вопросы.
LIGA.net отслеживает ход переговоров и оперативно освещает в хронике все самое важное и интересное.
Возвращаясь к теме "экономически суровых" санкций, американский президент Трамп заявил, что может ввести их против России, если та не захочет серьезно обсуждать вопрос о завершении войны против Украины.
"Это будет очень сурово. Я делаю это не ради своего здоровья, мне это не нужно. Я хотел бы сосредоточиться на нашей стране, но я делаю это, чтобы спасти много жизней", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов на борту самолета Air Force One, направляясь в Аляску.
Направляясь на саммит на Аляску, президент Трамп ответил на вопрос о возможных гарантиях безопасности для Украины со стороны США – рядом с европейскими партнерами.
"Не в форме НАТО, потому что, вы знаете, что есть вещи, которые не произойдут. Но да, рядом с Европой – такая возможность есть", – заявил Трамп.
Президент США Трамп поговорил с беларуским диктатором Александром Лукашенко. Об этом американский лидер сообщил в Truth Social, назвав Лукашенко "высокоуважаемым президентом Беларуси".
Целью разговора, по словам Трампа, было "выразить благодарность Лукашенко за освобождение 16 заключенных".
"Мы также обсуждали освобождение еще 1300 человек. Наш разговор был очень продуктивным. Мы обсудили множество тем, в том числе визит президента Путина на Аляску. С нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем. Спасибо за внимание к этому вопросу", – написал президент США.
Перед переговорами с Россией на Аляске президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение в своем аккаунте в Truth Social.
"Ставки высоки", – написал он, не объяснив, что именно он имеет в виду.
Позже его украинский коллега Владимир Зеленский подтвердил: "Действительно высокие ставки". Глава государства заявил, что Украина рассчитывает на США.
"Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и содержательной беседе лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона. Время заканчивать войну, и соответствующие шаги должны быть предприняты Россией. Надеемся на Америку", – говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп вылетел на Аляску для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.
На борту самолета Air Force One американский лидер заявил журналистам, что главной целью саммита на Аляске является организация переговоров между Украиной и Россией, при этом никакие решения в отношении украинских территорий не будут приниматься без участия самой Украины.
"<...> Я должен дать Украине возможность принять это решение, и я думаю, что она сделает правильное решение", – сказал Трамп.