Трамп відмовився сказати, у кого кращі карти в переговорах

У лютому керівник Штатів заявляв, що у Зеленського "немає карт"

Президент США Дональд Трамп відмовився сказати, у якої зі сторін війни РФ проти України "кращі карти".

"Я не хочу цього казати... Це не моя війна, це війна Байдена. І багато людей хочуть, щоб ця війна завершилася, адже ми знаємо, якими великими є страждання", – заявив керівник Штатів.

Під час суперечки у Білому домі у лютому Трамп заявляв, що в України "немає карт" проти Росії. Після підписання ресурсної угоди міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що Трамп "роздав роял-флеш" Україні цим документом.