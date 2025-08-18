Трамп відмовився сказати, у кого кращі карти в переговорах
Президент США Дональд Трамп відмовився сказати, у якої зі сторін війни РФ проти України "кращі карти".
"Я не хочу цього казати... Це не моя війна, це війна Байдена. І багато людей хочуть, щоб ця війна завершилася, адже ми знаємо, якими великими є страждання", – заявив керівник Штатів.
Під час суперечки у Білому домі у лютому Трамп заявляв, що в України "немає карт" проти Росії. Після підписання ресурсної угоди міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що Трамп "роздав роял-флеш" Україні цим документом.
