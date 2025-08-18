Трамп отказался сказать, у кого лучшие карты в переговорах

В феврале руководитель Штатов заявлял, что у Зеленского "нет карт"

Президент США Дональд Трамп отказался сказать, у какой из сторон войны РФ против Украины "лучшие карты".

"Я не хочу этого говорить... Это не моя война, это война Байдена. И многие люди хотят, чтобы эта война завершилась, ведь мы знаем, какими большими являются страдания", – заявил руководитель Штатов.

Во время спора в Белом доме в феврале Трамп заявлял, что у Украины "нет карт" против России. После подписания ресурсного соглашения министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что Трамп "раздал роял-флеш" Украине этим документом.