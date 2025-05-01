Трамп дал Зеленскому роял-флеш соглашением о недрах – Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что договором о ресурсах президент США Дональд Трамп "раздал" своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому роял-флеш, который можно показать российскому руководству. Об этом чиновник заявил в эфире телеканала Fox Business.
"Вы знаете, как президент Трамп сказал в тот день в Овальном кабинете Зеленском: "У вас нет козырей". Ну, знаете что? Президент Трамп сейчас раздал ему роял-флэш", – заявил Бессент.
По мнению министра, теперь можно "взять эти козыри и пойти и показать российскому руководству", что между целями украинского и американского народов нет никакого разногласия.
СПРАВКА.Роял-флеш – самая высокая комбинация в покере, состоящая из пяти старших карт (туз, король, дама, валет и десятка) одной масти.
- В ночь на 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления (так называемый договор о недрах).
- Министерство экономики Свириденко объяснила, что Штаты могут вносить взносы в фонд не только средствами, но и новой помощью, в том числе системами противовоздушной обороны.
- Впоследствии Кабмин опубликовал полный текст договора.