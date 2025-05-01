Трамп дал Зеленскому роял-флеш соглашением о недрах – Бессент

Скотт Бессент (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что договором о ресурсах президент США Дональд Трамп "раздал" своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому роял-флеш, который можно показать российскому руководству. Об этом чиновник заявил в эфире телеканала Fox Business.

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"Вы знаете, как президент Трамп сказал в тот день в Овальном кабинете Зеленском: "У вас нет козырей". Ну, знаете что? Президент Трамп сейчас раздал ему роял-флэш", – заявил Бессент.

По мнению министра, теперь можно "взять эти козыри и пойти и показать российскому руководству", что между целями украинского и американского народов нет никакого разногласия.

СПРАВКА. Роял-флеш – самая высокая комбинация в покере, состоящая из пяти старших карт (туз, король, дама, валет и десятка) одной масти. Роял-флеш – самая высокая комбинация в покере, состоящая из пяти старших карт (туз, король, дама, валет и десятка) одной масти.