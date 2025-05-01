Украина и США подписали соглашение о недрах
Украина и Соединенные Штаты подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления (так называемое соглашение о недрах). Об этом сообщили первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко и пресс-служба Министерства финансов США.
Подписи под соглашением о создании Инвестиционного фонда восстановления США – Украина поставили Свириденко и министр финансов Штатов Скотт Бессент.
"Благодарю всех, кто работал ради соглашения, делал его более содержательным. Сейчас документ такой, что может обеспечить успех для обеих наших стран – Украины и США", – написала украинская чиновница.
Свириденко пояснила, что документ предусматривает создание Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, который привлечет глобальные инвестиции в государство.
Министр описала ключевые положения соглашения:
→ полная собственность и контроль остаются за Украиной. Все ресурсы на территории Украины и территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Документом закреплено, что недра остаются в украинской собственности;
→ фонд создается 50/50. Управлять им будет Украина совместно с США. Ни у одной из сторон нет преобладающего голоса, это будет отражать равноправное партнерство между Киевом и Вашингтоном;
→ документ не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями – они и дальше будут принадлежать Украине. Компании типа Укрнафты или Энергоатома остаются в собственности государства;
→ соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США. Реализация соглашения позволит обеим странам увеличить свой экономический потенциал благодаря равноправному сотрудничеству и инвестициям;
→ соглашение соответствует Конституции и не меняет евроинтеграционный курс. Документ согласовывается с национальным законодательством и не противоречит международным обязательствам Украины;
→ фонд будет наполняться доходами исключительно от новых лицензий. Речь идет о 50% от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в фонд. В соглашении идет речь о дальнейшем стратегическом сотрудничестве;
→ для функционирования фонда предусмотрено только внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же соглашение должна ратифицировать Верховная Рада;
→ США помогут привлекать дополнительные инвестиции и технологии. Фонд поддерживается правительством США через агентство DFC, которое поможет привлекать инвестиции и технологии от фондов и компаний как в США, так и в Европейском Союзе и других странах, поддерживающих борьбу Украины против российской агрессии. Передача и развитие технологий – важная часть соглашения, ведь Украине нужны не только инвестиции, но и инновации;
→ соглашение предоставляет налоговые гарантии, ведь доходы и взносы фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты.
В Министерстве финансов США отметили, что это экономическое партнерство позволяет обеим странам сотрудничать и инвестировать вместе, чтобы "общие активы, таланты и возможности могли ускорить экономическое восстановление Украины".
"Это соглашение четко сигнализирует России о том, что администрация президента США Дональда Трампа предана мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и успешной Украине в долгосрочной перспективе. Президент Трамп предусмотрел это партнерство между американским и украинским народом, чтобы продемонстрировать преданность обеих сторон длительному миру и процветанию", — прокомментировал Бессент.
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