Блинкен: Украина сама предложила США соглашение о недрах, но его вариант от Трампа – рэкет

Энтони Блинкен (Фото: ОП)

Администрация 46-го президента США Джо Байдена в последние полгода правления получила от Украины предложение о сотрудничестве в разработке полезных ископаемых, прописанном в Плане победы Владимира Зеленского. Об этом в интервью CNBC News рассказал бывший госсекретарь Энтони Блинкен.

"Фактически, часть Плана победы, который президент Зеленский представил в последние шесть месяцев работы нашей администрации [времен президентства Джо Байдена], содержала наше сотрудничество по поводу полезных ископаемых. И мы в течение многих месяцев пытались привлечь инвестиции в Украину, включая этот сектор", – сказал он.

В то же время соглашение, которое сейчас предлагает Украине администрация Дональда Трампа, по мнению Блинкена, является "рэкетом".

"То есть мы хотим все это, но вы не получите от нас достаточно в плане защиты от России", – высказался бывший госсекретарь США.

План победы состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Четвертый пункт отмечает: "Украина предлагает стратегическим партнерам заключить специальное соглашение по совместной защите имеющихся в стране критических ресурсов, совместному инвестированию и использованию соответствующего экономического потенциала".

Как тогда заявил Зеленский, речь идет о природных ресурсах и критически важных металлах ценой в триллионы долларов США. Это, в частности, уран, титан, литий, графит и другие стратегически ценные ресурсы, являющиеся значительным преимуществом в глобальной конкуренции.