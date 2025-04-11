Блинкен: Украина сама предложила США соглашение о недрах, но его вариант от Трампа – рэкет
Администрация 46-го президента США Джо Байдена в последние полгода правления получила от Украины предложение о сотрудничестве в разработке полезных ископаемых, прописанном в Плане победы Владимира Зеленского. Об этом в интервью CNBC News рассказал бывший госсекретарь Энтони Блинкен.
"Фактически, часть Плана победы, который президент Зеленский представил в последние шесть месяцев работы нашей администрации [времен президентства Джо Байдена], содержала наше сотрудничество по поводу полезных ископаемых. И мы в течение многих месяцев пытались привлечь инвестиции в Украину, включая этот сектор", – сказал он.
В то же время соглашение, которое сейчас предлагает Украине администрация Дональда Трампа, по мнению Блинкена, является "рэкетом".
"То есть мы хотим все это, но вы не получите от нас достаточно в плане защиты от России", – высказался бывший госсекретарь США.
План победы состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Четвертый пункт отмечает: "Украина предлагает стратегическим партнерам заключить специальное соглашение по совместной защите имеющихся в стране критических ресурсов, совместному инвестированию и использованию соответствующего экономического потенциала".
Как тогда заявил Зеленский, речь идет о природных ресурсах и критически важных металлах ценой в триллионы долларов США. Это, в частности, уран, титан, литий, графит и другие стратегически ценные ресурсы, являющиеся значительным преимуществом в глобальной конкуренции.
- В конце февраля 2025 года Украина и США собирались подписать рамочное соглашение о совместной добыче полезных ископаемых в Украине. Соглашение сорвалось из-за ссоры в Овальном кабинете во время визита президента Зеленского в США.
- 27 марта стало известно, что США предложили Украине проект нового, более широкого соглашения и рассчитывают на его подписание уже в начале апреля.
- Президент США Дональд Трамп пригрозил Владимиру Зеленскому "большими проблемами", если соглашение не будет подписано.