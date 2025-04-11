Блінкен: Україна сама запропонувала США угоду щодо надр, але її варіант від Трампа – рекет

Держсекретар США адміністрації Байдена вважає, що нинішня угода про корисні копалини, яку пропонує 47-й президент Трамп, є "рекетом"

Ентоні Блінкен (Фото: ОП)

Адміністрація 46-го президента США Джо Байдена в останні пів року правління отримала від України пропозицію щодо співпраці у розробці корисних копалин, що було прописано у Плані перемоги Володимира Зеленського. Про це в інтерв'ю CNBC News розповів колишній держсекретар Ентоні Блінкен.

"Фактично, частина Плану перемоги, який президент Зеленський представив в останні шість місяців роботи нашої адміністрації [часів президентства Джо Байдена], містила нашу співпрацю щодо корисних копалин. І ми протягом багатьох місяців намагалися залучити інвестиції в Україну, включно з цим сектором", – сказав він.

Водночас угода, яку зараз пропонує Україні адміністрація Дональда Трампа, на думку Блінкена, є "рекетом".

"Тобто ми хочемо усе це, але ви не отримаєте від нас достатньо у плані захисту від Росії", – висловився колишній держсекретар США.

План перемоги складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Четвертий пункт зазначає: "Україна пропонує стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних у країні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу".

Як тоді заявив Зеленський, йдеться про природні ресурси та критично важливі метали ціною у трильйони доларів США. Це, зокрема, уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси, які є значною перевагою у глобальній конкуренції.