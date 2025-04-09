Шмигаль назвав "червоні лінії" України щодо угоди зі США про корисні копалини
Угода зі США щодо рідкісноземельних металів має відповідати міжнародним правовим стандартам, а також не суперечити Конституції України. Про це на брифінгу з нагоди засідання Ради асоціації Україна-ЄС заявив прем'єр Денис Шмигаль.
У глави уряду запитали: чи має Україна так звані червоні лінії щодо угоди про надра.
"Звісно, у нас є червоні лінії. По-перше, це наша Конституція. По-друге – це наше прагнення до членства у ЄС і наші європейські зобов’язання. Також це міжнародне право. Також ми розуміємо, що це має бути партнерська угода – з рівними умовами для обох сторін", – відповів він.
За словами Шмигаля, Україна формує склад делегації технічного рівня та співпрацює з міжнародними юридичними фірмами. Наприкінці тижня до США вилетить українська делегація разом з юристом.
"І, думаю, технічні перемовини триватимуть цими вихідними й наступного тижня, а далі ми побачимо результати. Ми налаштовані оптимістично", – підсумував він.
- Наприкінці лютого 2025 року Україна і США збиралися підписати рамкову угоду щодо спільного видобування корисних копалин в Україні. Угода зірвалася через сварку в Овальному кабінеті під час візиту президента Зеленського в США.
- 27 березня стало відомо, що США запропонували Україні проєкт нової, ширшої угоди й розраховують на її підписання уже на початку квітня.
- Президент США Дональд Трамп пригрозив Володимиру Зеленському "великими проблемами", якщо угода не буде підписана.