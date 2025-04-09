Шмигаль назвав "червоні лінії" України щодо угоди зі США про корисні копалини

Денис Шмигаль (Фото: Telegram прем'єра)

Угода зі США щодо рідкісноземельних металів має відповідати міжнародним правовим стандартам, а також не суперечити Конституції України. Про це на брифінгу з нагоди засідання Ради асоціації Україна-ЄС заявив прем'єр Денис Шмигаль.

У глави уряду запитали: чи має Україна так звані червоні лінії щодо угоди про надра.

"Звісно, у нас є червоні лінії. По-перше, це наша Конституція. По-друге – це наше прагнення до членства у ЄС і наші європейські зобов’язання. Також це міжнародне право. Також ми розуміємо, що це має бути партнерська угода – з рівними умовами для обох сторін", – відповів він.

За словами Шмигаля, Україна формує склад делегації технічного рівня та співпрацює з міжнародними юридичними фірмами. Наприкінці тижня до США вилетить українська делегація разом з юристом.

"І, думаю, технічні перемовини триватимуть цими вихідними й наступного тижня, а далі ми побачимо результати. Ми налаштовані оптимістично", – підсумував він.