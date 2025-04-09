Шмигаль назвал "красные линии" Украины по соглашению с США о полезных ископаемых
Соглашение с США о редкоземельных металлах должно соответствовать международным правовым стандартам, а также не противоречить Конституции Украины. Об этом на брифинге по случаю заседания Совета ассоциации Украина-ЕС заявил премьер Денис Шмыгаль.
У главы правительства спросили, есть ли у Украины так называемые красные линии по соглашению о недрах.
"Конечно, у нас есть красные линии. Во-первых, это наша Конституция. Во-вторых – это наше стремление к членству в ЕС и наши европейские обязательства. Также это международное право. Также мы понимаем, что это должно быть партнерское соглашение с равными условиями для обеих сторон", – ответил он.
По словам Шмыгаля, Украина формирует состав делегации технического уровня и сотрудничает с международными юридическими фирмами. В конце недели в США вылетит украинская делегация вместе с юристом.
"И, думаю, технические переговоры будут продолжаться в эти выходные и на следующей неделе, а дальше мы увидим результаты. Мы настроены оптимистично", – подытожил он.
- В конце февраля 2025 года Украина и США собирались подписать рамочное соглашение о совместной добыче полезных ископаемых в Украине. Соглашение сорвалось из-за ссоры в Овальном кабинете во время визита президента Зеленского в США.
- 27 марта стало известно, что США предложили Украине проект нового, более широкого соглашения и рассчитывают на его подписание уже в начале апреля.
- Президент США Дональд Трамп пригрозил Владимиру Зеленскому "большими проблемами", если соглашение не будет подписано.