Шмигаль назвал "красные линии" Украины по соглашению с США о полезных ископаемых

Денис Шмыгаль (Фото: Telegram премьера)

Соглашение с США о редкоземельных металлах должно соответствовать международным правовым стандартам, а также не противоречить Конституции Украины. Об этом на брифинге по случаю заседания Совета ассоциации Украина-ЕС заявил премьер Денис Шмыгаль.

У главы правительства спросили, есть ли у Украины так называемые красные линии по соглашению о недрах.

"Конечно, у нас есть красные линии. Во-первых, это наша Конституция. Во-вторых – это наше стремление к членству в ЕС и наши европейские обязательства. Также это международное право. Также мы понимаем, что это должно быть партнерское соглашение с равными условиями для обеих сторон", – ответил он.

По словам Шмыгаля, Украина формирует состав делегации технического уровня и сотрудничает с международными юридическими фирмами. В конце недели в США вылетит украинская делегация вместе с юристом.

"И, думаю, технические переговоры будут продолжаться в эти выходные и на следующей неделе, а дальше мы увидим результаты. Мы настроены оптимистично", – подытожил он.