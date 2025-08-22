В Китае ответили на слова Зеленского о том, что Пекин не может быть гарантом безопасности

Мао Нин (Фото: Jessica Lee/EPA)

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин "всегда занимал объективную и справедливую позицию и всегда был честным и беспристрастным" в вопросе войны России против Украины. Так пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин отреагировала на заявление президента Владимира Зеленского о том, что Пекин не может быть гарантом безопасности для Украины.

"Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию и всегда был честным и беспристрастным по украинскому кризису [так в Китае традиционно называют войну РФ против Украины], что очевидно для всех. Важно стремиться к общей, всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой безопасности и способствовать политическому урегулированию украинского кризиса", – сказала спикер.

Она добавила, что Китай готов играть конструктивную роль в этом направлении.

На днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия согласна с тем, что гарантии безопасности Украины должны на равной основе обеспечивать США, Великобритания, Франция и Китай.

В то же время Зеленский не видит Китай среди гарантов безопасности для Украины. По его словам, страна, которая не помогла остановить войну и даже поддерживала агрессора, не может брать на себя такие обязательства.

В конце мая Служба внешней разведки сообщила, что КНР поставляет станки, спецхимию, порох и компоненты на 20 военных заводов РФ.

Летом Украина ввела санкции против китайских компаний, чьи детали нашли в "шахедах" после российской атаки в июле.