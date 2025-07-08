Си Цзиньпин и Владимир Путин (Иллюстративное фото: EPA)

Украина ввела санкции против китайских компаний, чьи детали нашли в "шахедах" после российской атаки 4 июля. Президент Владимир Зеленский ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны.

В санкционном списке пять юридических лиц из Китая. Ограничения, в том числе блокирование активов и полное прекращение торговых операций, введены сроком на 10 лет.

Уполномоченный президента по санкциям Владислав Власюк сообщил, что санкции введены против компаний-поставщиков, чьи компоненты нашли в «шахедах», которыми РФ атаковала Киев в ночь на 4 июля.

В перечне есть китайские Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, и Suzhou ECOD Precision Manufacturing, которые поставляли продукцию на подсанкционные российские предприятия в 2024 и 2025 годах, подчеркнул чиновник.

Украина работает с партнерами по санкционной коалиции для дальнейшего введения ограничений против производителей из Китая, отметил Власюк.

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