Україна запровадила санкції проти китайських компаній, чиї деталі знайшли в "шахедах"
Сі Цзіньпін та Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

Україна запровадила санкції проти китайських компаній, чиї деталі знайшли у "шахедах" після російської атаки 4 липня. Президент Володимир Зеленський увів у дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони.

У санкційному списку п'ять юридичних осіб з Китайської народної республіки. Обмеження, зокрема блокування активів та повне припинення торговельних операцій, запроваджено строком на 10 років.

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Уповноважений президента по санкціях Владислав Власюк повідомив журналістам, що санкції запроваджено проти компаній-постачальників, чиї компоненти знайшли у "шахедах", якими РФ атакувала Київ у ніч на 4 липня.

У переліку є китайські Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, і Suzhou ECOD Precision Manufacturing, які постачали продукцію до підсанкційних російських підприємств у 2024 та 2025 роках, наголосив чиновник.

Україна працює з партнерами по санкційній коаліції для подальшого запровадження обмежень проти виробників з Китаю, зауважив Власюк.

Напередодні, 7 липня, він анонсував, що Україна розглядає можливість введення таких санкцій. Чиновник наголошував, що навіть обмеження від невеликої кількості країн можуть зробити китайські компанії "токсичними" – тобто надалі з ними "ніхто не буде працювати".

Власюк зазначав, що Київ збирає та передає Пекіну дані про китайські постачання для військової промисловості Росії, проте КНР так і не відповіла, чому не забороняє такий експорт.

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