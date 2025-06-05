СЗР: Росія планує виготовити 2 млн FPV-дронів у 2025 році за підтримки Китаю

FVP-дрон (Фото: Unsplash)

Кремль планує виготовити до двохмільйонів FPV-дронів упродовж 2025 року. Крім того, Росія хоче виробити 30 000 безпілотників дальньої дії та ще 30 000 дронів-обманок, які мають виснажити українську систему протиповітряної оборони. Про це Politico повідомив представник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров.

Як зазначив Александров, Росія наздоганяє Україну у виробництві дронів завдяки більшим фінансовим ресурсам, виробничим лініям, розташованим далеко від лінії фронту, і особливо допомозі з боку Китаю.

"Китайські виробники постачають їм обладнання, електроніку, навігаційні, оптичні та телеметричні системи, двигуни, мікросхеми, процесорні модулі, антенні польові системи, плати керування, навігацію. Вони використовують так звані підставні компанії, змінюють назви, роблять усе, щоб уникнути експортного контролю та уникнути санкцій за свою діяльність. Однак офіційно Китай дотримується всіх правил", – повідомив речник.

За словами Александрова, Росія має критичну залежність від постачання китайських запасних частин як для тактичних, так і для далекобійних безпілотників.

Це дає змогу Росії підривати лідерство України в технології та виробництві безпілотників.

За його даними, Росія зуміла збільшити виробництво дронів дальньої дії з 15 000 у 2024 році до понад 30 000 цього року, а також до двох мільйонів невеликих тактичних дронів.

Росія також збільшує застосування оптоволоконних дронів, які є невразливими для РЕБ. Українські війська раніше могли виявляти звичайні російські безпілотники, щойно вони підіймалися в небо, але це набагато складніше з оптоволоконними дронами.