СВР: Россия планирует произвести 2 млн FPV-дронов в 2025 году при поддержке Китая

FVP-дрон (Фото: Unsplash)

Кремль планирует изготовить до двух миллионов FPV-дронов в течение 2025 года. Кроме того, Россия хочет произвести 30 000 беспилотников дальнего действия и еще 30 000 дронов-обманок, которые должны истощить украинскую систему противовоздушной обороны. Об этом Politico сообщил представитель Службы внешней разведки Украины Олег Александров.

Как отметил Александров, Россия догоняет Украину в производстве дронов благодаря большим финансовым ресурсам, производственным линиям, расположенным вдали от линии фронта, и особенно помощи со стороны Китая.

"Китайские производители поставляют им оборудование, электронику, навигационные, оптические и телеметрические системы, двигатели, микросхемы, процессорные модули, антенные полевые системы, платы управления, навигацию. Они используют так называемые подставные компании, изменяют названия, делают все, чтобы избежать экспортного контроля и избежать санкций за свою деятельность", – сообщил спикер.

По словам Александрова, у России есть критическая зависимость от поставок китайских запасных частей как для тактических, так и для дальнобойных беспилотников.

Это позволяет России подрывать лидерство Украины в технологии и производстве беспилотников.

По его данным, Россия сумела увеличить производство дронов дальнего действия с 15 000 в 2024 году до более 30 000 в этом году, а также до двух миллионов небольших тактических дронов.

Россия также увеличивает применение оптоволоконных дронов, которые неуязвимы для РЭБ. Украинские войска раньше могли обнаруживать обычные российские беспилотники, как только они поднимались в небо, но это гораздо сложнее с оптоволоконными дронами.