Россия впервые признала участие военных КНДР в войне против Украины

Ранее российские власти публично не говорили об этом

Валерий Герасимов (Фото: EPA)

Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов впервые признал, что солдаты из КНДР вместе с россиянами воевали против украинских сил в Курской области. Об этом оккупант заявил во время доклада диктатору Владимиру Путину, передают пропагандисты страны-агрессора.

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Герасимов утверждал, что на Курщине северокорейские солдаты якобы показали "высокий профессионализм". Также он заявил, что действовавшие вместе с российскими силами в Курской области солдаты из КНДР якобы показали "стойкость и героизм".

Ранее российские власти публично не признавали участие военных из КНДР в боевых действиях против Украины.

Также Герасимов заявил Путину, что россияне якобы вытеснили Силы обороны из Курской области, однако это опровергли в Генеральном штабе ВСУ и Центре противодействия дезинформации.

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