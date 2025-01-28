Военные КНДР проводят работу над ошибками, но их еще планируют активно привлекать – ЦПД
В Курской области военные из Северной Кореи проводят "работу над ошибками" с российскими командирами и собственными офицерами, но рано говорить, что они не продолжат активное участие в войне. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
"Военные КНДР на Курщине не научились противостоять нашим дронам и артиллерии, понесли значительные потери и сейчас проводят с российскими командирами и собственными офицерами "работу над ошибками", - рассказал он.
Коваленко заметил: рано говорить, что северокорейские солдаты не будут продолжать активное участие в войне.
По данным должностного лица, солдат из КНДР планируют и дальше активно привлекать.
Накануне британский телеканал Sky News со ссылкой на неназванного командира украинского подразделения спецназначения заявил, что северокорейские военные, вероятно, временно отступили от линии столкновения в Курской области после того, как понесли серьезные потери.
Также, добавил он, большой проблемой для диктатора Ким Чен Ына стало то, что солдаты из КНДР попали в украинский плен, а также четкая фиксация тел погибших корейцев.
Согласно начальным договоренностям, россияне должны были "обеспечить максимальную анонимность" участия солдат из КНДР в боях, однако не смогли этого сделать, подытожил Коваленко.
- 11 января 2025 года президент Зеленский сообщил, что украинские защитники взяли в плен двух солдат из Северной Кореи в Курской области. Это первые военные из КНДР, которые попали в украинскую плен и выжили после полученных ранее ранений.
- 21 января Зеленский сказал, что из 12 тысяч северокорейских военных, участвующих в боях в Курской области, погибли 4000.
- 23 января Буданов заявил, что в текущем году КНДР передаст России новую партию баллистических ракет малой дальности KN-23, артиллерийские системы и снаряды.