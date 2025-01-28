Военные КНДР проводят работу над ошибками, но их еще планируют активно привлекать – ЦПД

Коваленко заметил: рано говорить, что северокорейские солдаты не будут продолжать активное участие в войне

Военные КНДР (Иллюстративное фото: KCNA)

В Курской области военные из Северной Кореи проводят "работу над ошибками" с российскими командирами и собственными офицерами, но рано говорить, что они не продолжат активное участие в войне. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Военные КНДР на Курщине не научились противостоять нашим дронам и артиллерии, понесли значительные потери и сейчас проводят с российскими командирами и собственными офицерами "работу над ошибками", - рассказал он.

Коваленко заметил: рано говорить, что северокорейские солдаты не будут продолжать активное участие в войне.

По данным должностного лица, солдат из КНДР планируют и дальше активно привлекать.

Накануне британский телеканал Sky News со ссылкой на неназванного командира украинского подразделения спецназначения заявил, что северокорейские военные, вероятно, временно отступили от линии столкновения в Курской области после того, как понесли серьезные потери.

Также, добавил он, большой проблемой для диктатора Ким Чен Ына стало то, что солдаты из КНДР попали в украинский плен, а также четкая фиксация тел погибших корейцев.

Согласно начальным договоренностям, россияне должны были "обеспечить максимальную анонимность" участия солдат из КНДР в боях, однако не смогли этого сделать, подытожил Коваленко.

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