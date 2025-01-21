Зеленский: Из 12 000 северокорейских военных в Курской области погибли 4000
Из 12 000 участвующих в боях в Курской области северокорейских военных погибли 4000. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе сообщил президент Владимир Зеленский.
"Было 12 000 северных корейцев, 4000 из которых погибли. Это была стратегия Путина – втянуть в эту войну еще одну страну", – сказал он.
В общей сложности, по словам главы государства, на Курском направлении сосредоточено более 60 000 российских военных.
Зеленский подчеркнул, что битвы с привлечением северокорейских солдат сейчас происходят в местах, географически более близких к Давосу, чем к Пхеньяну.
- 11 января 2025 года президент Зеленский сообщил, что украинские защитники взяли в плен двух солдат из Северной Кореи в Курской области. Это первые военные из КНДР, которые попали в украинский плен и выжили после полученных ранее ранений.
- У одного из северокорейских военных, которого взяли в плен украинские бойцы в Курской области, нашли военный билет на имя реального россиянина.
- 14 января Зеленский опубликовал часть допроса пленного солдата из КНДР. Он сообщил, что его оставили раненым, а через несколько дней его взяли в плен.
- Южная Корея заявила, что готова забрать у Украины пленных из КНДР, если те об этом попросят.