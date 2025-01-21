Зеленский: Из 12 000 северокорейских военных в Курской области погибли 4000

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/MICHAEL BUHOLZER)

Из 12 000 участвующих в боях в Курской области северокорейских военных погибли 4000. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе сообщил президент Владимир Зеленский.

"Было 12 000 северных корейцев, 4000 из которых погибли. Это была стратегия Путина – втянуть в эту войну еще одну страну", – сказал он.

В общей сложности, по словам главы государства, на Курском направлении сосредоточено более 60 000 российских военных.

Зеленский подчеркнул, что битвы с привлечением северокорейских солдат сейчас происходят в местах, географически более близких к Давосу, чем к Пхеньяну.