Зеленский показал новое видео разговора с пленным солдатом КНДР. Его бросили раненым

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский показал новые кадры общения украинских следователей с пленным солдатом из Северной Кореи. Тот заявил, что несколько дней сам просидел раненый перед тем, как его взяли в плен.

Президент отметил, что северокорейские пленные росли "в полном информационном вакууме" и ничего не знают об Украине. А Россия их использует исключительно для того, чтобы "продолжить и расширить эту войну". И мир должен знать "полную правду".

"Только России нужна эта война. Я благодарю всех наших воинов, которые защищают украинские позиции. Благодарен и всем в мире, кто помогает нам беречь жизнь людей и нашу независимость", – подчеркнул Зеленский.

По словам пленника, он был ранен во время боя, но не смог отступить с другими солдатами, поэтому примерно три-пять дней был сам. Затем украинские военные нашли его и забрали с собой.

Также пленный заявил, что в документах, выданных ему в России, не было его фото, а имя было указано другое. Также он рассказал, как россияне обучали его и других военных из КНДР обращаться с пленными украинцами.

"У меня была такая учеба. Если мы поймали солдата из Украины, то показываем ему картинку из дома. Одна картинка с домом, другая с оружием, и даем ему показать, что он выбирает. Если он выбирает дом, его отпускают, а если оружие – мы сдаем его в плен", – сказал солдат из КНДР и заявил, что пленных он якобы не брал ни разу.