Южная Корея готова забрать у Украины пленных из КНДР, если те об этом попросят

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Правительство Южной Кореи планирует провести консультации с Украиной по поводу передачи ей пленных солдат из КНДР, если те об этом попросят. Об этом заявил спикер южнокорейского Министерства иностранных дел Ли Чже Вун, передает агентство Yonhap.

"Поскольку северокорейские солдаты являются нашими гражданами согласно Конституции, [правительство] планирует провести переговоры с Украиной, если они [военные из КНДР] попросят о дезертирстве в Южную Корею", – заявил чиновник.

Согласно Конституции Южной Кореи, весь Корейский полуостров принадлежит к ее территории, и фактически документ признает всех жителей полуострова гражданами страны.

В то же время спикер МИД добавил, что ни один из двух взятых Украиной в плен солдат из КНДР не выражал намерения бежать в Южную Корею.

Чиновник отметил, что соответствующие органы Южной Кореи сейчас общаются с Украиной по вопросам, касающимся этих пленных.

Ранее, 12 января, Национальная разведывательная служба Южной Кореи подтвердила, что Украина взяла в плен двух солдат из КНДР.

"[Мы] продолжим делиться информацией о северокорейских пленных в тесном сотрудничестве с украинскими разведывательными органами", – заявило ведомство.

В южнокорейской разведке оценивают потери КНДР в Курской области по меньшей мере 300 убитых и около 2700 раненых.