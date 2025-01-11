Спецназовцы показали, как брали в плен одного из северокорейцев в Курской области – видео
Бойцы Сил специальных операций показали, как пленили северокорейского военного в Курской области. Соответствующее видео опубликовали в YouTube.
Отмечается, что воины тактической группы №84 ССО ВСУ захватили в плен военного из Северной Кореи при выполнении спецзадач в Курской области РФ. Другого северокорейца взяли в плен десантники.
После успешной эвакуации с поля боя украинские спецназовцы оказали пленнику из КНДР первую домедицинскую помощь.
Ранее 11 января президент Владимир Зеленский сообщил, что украинским военным удалось взять в плен первых двух северокорейцев. Их доставили в Киев, сейчас с ними общаются представители Службы безопасности Украины: по данным правоохранителей, КНДРовцы взяли в плен 9 января.
- В конце декабря 2024 года Зеленский подтвердил, что украинские военные взяли в плен нескольких солдат из КНДР, но те были "очень тяжело ранены" и их не удалось реанимировать. Данные о таком пленнике подтверждала южнокорейская разведка.
- "Все у них делается так, чтобы для нас было невозможно захватить корейцев в плен: их же добивают, есть такие факты. И в штурмы россияне их посылают так, чтобы у них было минимум защиты", – отмечал тогда Зеленский.
- В январе президент оценивал потери войск КНДР на войне против Украины в 4000 солдат.