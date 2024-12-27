КНДРовцев на поле боя добивают свои же, не заинтересованные в их выживании – Зеленский
Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подтвердил, что украинским военным удалось взять в плен нескольких северокорейских военных в Курской области, однако те от полученных травм погибли. По его словам, Москва и Пхеньян делают все, чтобы Украина не смогла пленить военных из КНДР, в частности, добивают их на поле боя.
"Сегодня были сообщения относительно нескольких солдат из Северной Кореи. Нашим воинам удалось взять их в плен. Но они были очень тяжело ранены, и их не удалось реанимировать. Это одно из проявлений того безумия, на которое способны диктатуры", – сказал глава государства.
По его словам, среди северокорейцев "очень много потерь", и российские военные и северокорейские надсмотрщики "вообще не заинтересованы в выживании этих корейцев".
"Все у них делается так, чтобы для нас было невозможно захватить корейцев в плен: их же добивают, есть такие факты. И в штурмы россияне их посылают так, чтобы у них было минимум защиты", – отметил Зеленский.
- 23 декабря 2024 года разведывательные службы Южной Кореи сообщили, что войска КНДР потеряли на войне против Украины более 1000 человек.
- 26 декабря в ГУР рассказали, что солдаты КНДР и дальше терпят потери в Курской области и им не хватает питьевой воды.