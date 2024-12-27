КНДРовцев на поле боя добивают свои же, не заинтересованные в их выживании – Зеленский

Президент заявил, что российские военные и северокорейские надсмотрщики "вообще не заинтересованы в выживании этих корейцев"

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/OLIVIER MATTHYS)

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подтвердил, что украинским военным удалось взять в плен нескольких северокорейских военных в Курской области, однако те от полученных травм погибли. По его словам, Москва и Пхеньян делают все, чтобы Украина не смогла пленить военных из КНДР, в частности, добивают их на поле боя.

"Сегодня были сообщения относительно нескольких солдат из Северной Кореи. Нашим воинам удалось взять их в плен. Но они были очень тяжело ранены, и их не удалось реанимировать. Это одно из проявлений того безумия, на которое способны диктатуры", – сказал глава государства.

По его словам, среди северокорейцев "очень много потерь", и российские военные и северокорейские надсмотрщики "вообще не заинтересованы в выживании этих корейцев".

"Все у них делается так, чтобы для нас было невозможно захватить корейцев в плен: их же добивают, есть такие факты. И в штурмы россияне их посылают так, чтобы у них было минимум защиты", – отметил Зеленский.