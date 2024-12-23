В Сеуле насчитали более 1000 потерь среди военных КНДР в войне против Украины
По подсчетам разведывательных служб Южной Кореи, войска КНДР потеряли на войне против Украины более 1000 человек. Об этом пишет Yonhap.
По информации южнокорейских разведчиков, количество жертв среди военных КНДР составляет около 1100 человек. Точный состав этих потерь – погибшие, раненые или общие санитарные и летальные потери – не уточняется.
Министерство обороны США 16 декабря подтвердило, что северокорейские военные впервые, вместе с россиянами, вступили в бой в Курской области и понесли потери.
Член парламента Южной Кореи Ли Сон Гвон говорил, что по меньшей мере 100 северокорейских военных, участвующих в боевых действиях на территории России, погибли, а еще около 1000 получили ранения во время столкновений с украинскими войсками в Курской области.
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