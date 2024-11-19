Зеленский заявил, что контингент северокорейских войск в России может возрасти до 100 000

Сейчас РФ стянула к украинской границе более 10 000 солдат из КНДР

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Численность северокорейских войск, дислоцированных на территории России, может возрасти до десятков тысяч человек. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в онлайн-обращении к Европейскому парламенту, передает агентство Reuters.

"Сейчас российский диктатор Владимир Путин стянул к границам Украины 11 000 северокорейских военных. Этот контингент может возрасти до 100 000", — сказал глава государства.

В материале говорится, что разведывательное агентство Южной Кореи на прошлой неделе заявило, что северокорейские войска уже участвовали в боевых действиях против украинских сил.

В этом месяце Путин подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Северной Кореей, включающем положение о взаимной обороне.

5 ноября Умеров подтвердил первые боеприкосновения ВСУ с солдатами КНДР. По его словам, это были "маломасштабные бои".

7 ноября Зеленский заявил, что солдаты из КНДР понесли первые потери в боях в Курской области.

16 ноября FT со ссылкой на украинскую разведку заявило, что Северная Корея передала России по меньшей мере 50 артустановок и 20 реактивных систем залпового огня.

17 ноября Bloomberg писало, что КНДР может направить до 100 000 военных для помощи России в войне против Украины, если альянс между Пхеньяном и Москвой продолжит углубляться.