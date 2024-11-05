Умеров подтвердил первое боестолкновение между ВСУ и солдатами из Северной Кореи

Участие северокорейских солдат в боях пока не систематическое, подчеркнул Рустем Умеров

Рустем Умеров (Фото: Министерство обороны)

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины имели первое боестолкновение с солдатами из Северной Кореи, воюющими на стороне России. Об этом в интервью южнокорейскому каналу KBS сообщил министр обороны Рустем Умеров.

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Глава Минобороны отметил, что это были "маломасштабные бои". В то же время он подтвердил, что это первое официальное столкновение ВСУ с северокорейскими военными.

Умеров на уточняющий вопрос ответил, что такое столкновение можно рассматривать как официальное начало участия КНДР в войне против Украины.

Министр обороны уточнил, что участие северокорейских солдат в боях пока не является систематическим. Поскольку северокорейские войска были замаскированы под бурятов и смешаны с российскими оккупантами, точное количество жертв и пленных необходимо проверить, прежде чем делать заявления, добавил он.

"Мы определяем контакты с северокорейскими силами, но мы считаем, что в ближайшие несколько недель будет больше боевых действий, и мы продолжим анализ и пересмотр соответственно", – сказал Умеров.

По его словам, на фронте протяженностью около 1500 км будут действовать пять северокорейских подразделений, каждый из которых насчитывает около 3000 военнослужащих. Таким образом, количество северокорейцев в Курской области может возрасти до 15 000, считает Умеров.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника украинской разведки сообщила, что украинские военные обстреляли северокорейских солдат в бою впервые с момента их развертывания Россией в Курской области.

31 октября Зеленский назвал "нулевой" реакцию союзников на войска КНДР в России и их участие в войне против Украины.

2 ноября в ГУР заявили, что Россия перебросила более 7000 солдат из КНДР в Курскую область.

4 ноября Европа и Южная Корея призвали КНДР вывести солдат из России и прекратить поставки вооружения для войны против Украины.

В тот же день Зеленский заявил, что Россия перебросила в Курскую область около 11 000 военнослужащих из Северной Кореи.