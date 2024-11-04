Европа и Южная Корея призвали КНДР вывести солдат из России и не поставлять оружие

КНДР должна вывести солдат из России и отказаться от ядерных технологий, заявили Боррель и Чо Дэ Юль

Жозеп Боррель и Чо Дэ Юль (Фото: ЕРА)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и министр иностранных дел Южной Кореи Чо Дэ Юль призвали Северную Корею вывести войска из России. Об этом сказано в их совместном заявлении после встречи в Сеуле.

"Мы настоятельно призываем КНДР и Россию немедленно прекратить незаконное военное сотрудничество и вывести войска КНДР из России", – сказано в заявлении.

Представители ЕС и Южной Кореи "самым решительным образом" осудили поставки оружия из КНДР в Россию и размещение солдат из Северной Кореи на российской территории для участия в войне против Украины. По их словам, сотрудничество двух стран нарушает резолюции Совбеза Организации Объединенных Наций, продлевает "страдания украинского народа" и угрожает всему миру.

Европа и Южная Корея следят за тем, что Россия дает взамен КНДР за военную помощь. Не исключено, что речь может идти о ядерных или баллистических ракетных технологиях, а это может угрожать международным условиям по нераспространению и безопасности всего мира, сказано в заявлении.

Также Боррель и Чо Дэ Юль призвали Северную Корею отказаться от всего ядерного оружия и связанных с ним программ, включая баллистические ракеты. Они заявили, что КНДР никогда не будет иметь статус ядерной страны.