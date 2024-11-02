Россия перебросила 7000 военных КНДР в районы вблизи Украины – ГУР

Перемещались эти солдаты с помощью не менее 28 военно-транспортных бортов

Ким Чен Ын и солдаты КНДР (Иллюстративное фото: EPA)

В последнюю неделю октября Россия перебросила из Приморского края РФ в районы рядом с Украиной более 7000 северокорейских солдат, вооружены они "по-пехотному", сообщило Главное управление разведки.

Перемещались эти солдаты с помощью не менее 28 военно-транспортных бортов Воздушно-космических сил РФ, отметила разведка.

По данным ГУР, РФ вооружила войска из КНДР 60-мм минометами, автоматами АК-12, пулеметами РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, противотанковыми ракетными комплексами "Феникс" и РПГ-7.

"Также северным корейцам или, как их называют в российской оккупационной армии, "особым бурятам" выдали несколько приборов ночного видения, тепловизоров, коллиматорных прицелов и биноклей", – добавили в ведомстве.

Ранее, 15 октября, собеседник LIGA.net в ГУР сообщал, что на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ формируется "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами КНДР.

Уже 27 октября ГУР сообщило, что россияне перевозят военных из Северной Кореи на фронт грузовиками с гражданскими номерами.

Президент Зеленский 29 октября сообщил, что провел телефонный разговор с южнокорейским коллегой Юн Сок Йолем. Украинский лидер предоставил главе Кореи свежие данные о перебрасывании 3000 северокорейских военных на российские полигоны "в непосредственной близости к зоне боевых действий". Ожидается, что их количество увеличится до 12 тысяч.

Представитель Пентагона Пэт Райдер подтвердил, что относительно небольшое количество северокорейских военных уже находится в Курской области России, несколько тысяч также прибыли ближе к Украине.