Россияне перевозят военных из КНДР на грузовиках с гражданскими номерами – перехват ГУР
Россияне перевозят военных из Северной Кореи на фронт грузовиками с гражданскими номерами, сообщило Главное управление разведки со ссылкой на перехват разговора оккупантов.
По данным разведки, 27 октября полицейские РФ на трассе "Курск-Воронеж" остановили грузовик с гражданскими номерами, в котором ехали наемники из КНДР.
При этом водитель, который вез в прицепе северокорейское подкрепление, не имел с собой соответствующего боевого распоряжения, отметило ГУР.
Согласно перехвату, штабисты 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, которым назначались военные КНДР, пытались выяснить: есть ли у них на балансе остановленный КамАЗ и почему у шофера не было положенных бумаг.
В конце записи один оккупант заявил, что "вопросы решили" – установили, что этот КамАЗ действительно принадлежал армии оккупантов и помогал перевозить наемников из Северной Кореи.
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