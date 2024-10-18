Северная Корея дала России только пехоту для войны против Украины – источник в ГУР
Северная Корея предоставила России 11 000 пехотинцев, заявил LIGA.net собеседник в Главном управлении разведки.
Он не дал других характеристик качествам этих солдат из КНДР.
Накануне разведка Южной Кореи заявляла, что среди северокорейских военных, которых должна получить Россия, будут и спецназовцы.
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что в настоящее время почти 11 000 пехотинцев из Северной Кореи учатся на востоке РФ, чтобы воевать против Украины.
Южнокорейские коллеги Буданова называли число несколько выше: по их данным, КНДР планирует предоставить России четыре бригады численностью 12 000.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в Штатах пока не могут однозначно подтвердить или опровергнуть информацию о солдатах из КНДР в составе российской армии.
- 15 октября 2024 года собеседник в военной разведке сообщил LIGA.net, что на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии формируется "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами Северной Кореи.
- Впоследствии собеседник в разведке заявил, что 18 военных из Северной Кореи уже сбежали со своих позиций на российско-украинской границе в Брянской и Курской областях РФ.
- 16 октября источник сообщил, что на Дальнем Востоке России проходит подготовка 10 000 северокорейских военных.