Северная Корея дала России только пехоту для войны против Украины – источник в ГУР

Южнокорейская разведка заявляла, что среди этих военных КНДР есть и спецназовцы

Ким Чен Ын и военные КНДР (Иллюстративное фото: EPA)

Северная Корея предоставила России 11 000 пехотинцев, заявил LIGA.net собеседник в Главном управлении разведки.

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Он не дал других характеристик качествам этих солдат из КНДР.

Накануне разведка Южной Кореи заявляла, что среди северокорейских военных, которых должна получить Россия, будут и спецназовцы.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что в настоящее время почти 11 000 пехотинцев из Северной Кореи учатся на востоке РФ, чтобы воевать против Украины.

Южнокорейские коллеги Буданова называли число несколько выше: по их данным, КНДР планирует предоставить России четыре бригады численностью 12 000.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в Штатах пока не могут однозначно подтвердить или опровергнуть информацию о солдатах из КНДР в составе российской армии.