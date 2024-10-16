США о возможном пребывании солдат КНДР в Украине: Это новый уровень отчаяния России

В Белом доме не могут официально подтвердить участие КНДР в войне против Украины, но обеспокоены сотрудничеством страны с Россией

Джон Кирби (Фото: EPA)

В США прокомментировали вероятное участие солдат Северной Кореи в российской войне против Украины и назвали это новым уровнем отчаяния России. На эту тему на пресс-брифинге высказался советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Это будет означать новый уровень отчаяния со стороны России, поскольку она продолжает нести значительные потери на поле боя", — сказал Кирби.

Он отметил, что США не могут сейчас однозначно подтвердить или опровергнуть информацию журналиста о том, что в составе российской армии воюют якобы от 3000 до 7000 северокорейских солдат. Но если это действительно так, то это будет означать укрепление отношений между КНДР и Россией, чем США обеспокоены.

Представитель Белого дома заявил, что США продолжат вводить санкции против России.

Также он высказался по поводу угроз Росси применить ядерное оружие, если Украина получит разрешение на дальнобойные удары. Кирби подчеркнул, что России "неуместно" продолжать делать подобные заявления.