США о возможном пребывании солдат КНДР в Украине: Это новый уровень отчаяния России
В США прокомментировали вероятное участие солдат Северной Кореи в российской войне против Украины и назвали это новым уровнем отчаяния России. На эту тему на пресс-брифинге высказался советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби.
"Это будет означать новый уровень отчаяния со стороны России, поскольку она продолжает нести значительные потери на поле боя", — сказал Кирби.
Он отметил, что США не могут сейчас однозначно подтвердить или опровергнуть информацию журналиста о том, что в составе российской армии воюют якобы от 3000 до 7000 северокорейских солдат. Но если это действительно так, то это будет означать укрепление отношений между КНДР и Россией, чем США обеспокоены.
Представитель Белого дома заявил, что США продолжат вводить санкции против России.
Также он высказался по поводу угроз Росси применить ядерное оружие, если Украина получит разрешение на дальнобойные удары. Кирби подчеркнул, что России "неуместно" продолжать делать подобные заявления.
- 4 октября в ГУР заявили, что в Донецкой области ликвидировали шесть офицеров из КНДР во время ракетного удара. 5 октября в СНБО заявили, что северокорейские военные могли появиться в Украине из-за плохого качества ракет, отправленных в Россию.
- 8 октября в Южной Корее заявили, что КНДР может направить своих военных в Украину для "поддержки России". Участие северокорейских солдат в войне против Украины может быть частью соглашения между Россией и КНДР.
- 12 октября The Washington Post сообщил, что военные из КНДР якобы уже обучаются в России и могут быть задействованы в полномасштабной войне против Украины.
- 13 октября президент Владимир Зеленский заявил, что КНДР передает России не только оружие, но и людей для участия в войне на территории Украины. 14 октября глава государства сказал, что КНДР "фактически включилась в войну".
- 15 октября источник LIGA.net в военной разведке сообщил, что Россия формирует батальон из граждан КНДР на базе бурятской бригады.