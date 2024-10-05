Военные КНДР появились на Донетчине из-за плохого качества их снарядов – Центр при СНБО

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Иллюстративное фото: EPA)

На временно оккупированной части Донецкой области военные КНДР в основном присутствуют в небольших количествах – речь идет о представителях инженерных войск. Происходит это из-за плохого качества "большого количества" северокорейских боеприпасов, сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

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По его словам, северокорейские военные сопровождают грузы, фиксируют дефекты и следят за тем, как оккупанты используют боеприпасы.

Коваленко отметил, что Россия "все больше" зависима от боеприпасов из КНДР к разным типам вооружений, а также низким качеством отличается и северокорейская баллистическая ракета KN23.

Ранее собеседник LIGA.net в Главном управлении разведки сообщил, что 3 октября украинский ракетный удар вблизи оккупированного Донецка мог ликвидировать шесть офицеров из КНДР.