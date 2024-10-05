Военные КНДР появились на Донетчине из-за плохого качества их снарядов – Центр при СНБО
На временно оккупированной части Донецкой области военные КНДР в основном присутствуют в небольших количествах – речь идет о представителях инженерных войск. Происходит это из-за плохого качества "большого количества" северокорейских боеприпасов, сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
По его словам, северокорейские военные сопровождают грузы, фиксируют дефекты и следят за тем, как оккупанты используют боеприпасы.
Коваленко отметил, что Россия "все больше" зависима от боеприпасов из КНДР к разным типам вооружений, а также низким качеством отличается и северокорейская баллистическая ракета KN23.
Ранее собеседник LIGA.net в Главном управлении разведки сообщил, что 3 октября украинский ракетный удар вблизи оккупированного Донецка мог ликвидировать шесть офицеров из КНДР.
- В сентябре начальник ГУР Буданов сообщил, что Северная Корея поставляет России "безумные объемы" артиллерийских боеприпасов – это критически для России и оказывает непосредственное влияние на интенсивность боевых действий. Украина отслеживает полный маршрут таких поставок, но пока противодействовать этому не может.
- В октябре издания The Times со ссылкой на данные западной разведки и анонимных собеседников заявили, что половина снарядов России, а это примерно три млн в год, были поставлены КНДР. Несмотря на то, что многие снаряды считаются неисправными, их большое количество позволяет РФ добиваться успехов на фронте, в частности, в захвате Угледара, отметило СМИ.