Блинкен: Для мира в Украине нужно остановить сотрудничество РФ с Ираном, КНДР и Китаем
Для достижения мира в Украине западным союзникам следует остановить военное сотрудничество России с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
"Есть два немедленных и взаимосвязанных шага, которые мы должны сделать. Во-первых, мы должны ответить на растущее сотрудничество России с Северной Кореей и Ираном", – сказал он.
Госсекретарь США напомнил, что Иран продолжает поставлять Москве беспилотники, а также построил завод по их производству на российской территории. Кроме того, всего несколько недель назад Иран передал России сотни баллистических ракет малой дальности.
Северная Корея также снабжает Россию оружием и боеприпасами, в том числе ракетно-пусковыми установками и миллионами артиллерийских снарядов, подчеркнул Блинкен.
"Данные действия Ирана, Северной Кореи и России нарушили многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, за которые проголосовала РФ и как постоянный член несет особую ответственность за их выполнение", – заявил госсекретарь США.
- 6 сентября 2024 года газета WSJ написала, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности.
- 11 сентября Блинкен подтвердил, что Иран передал России баллистические ракеты. Тогда же Минфин США объявил новые санкции против Ирана.
- 15 сентября начальник ГУР Буданов заявил, что КНДР поставляет России "безумные объемы" артиллерийских боеприпасов – это критически для России и оказывает непосредственное влияние на интенсивность боевых действий.
Читайте также: Боррель: Евросоюз продолжит поддерживать Украину, кто бы ни стал президентом США