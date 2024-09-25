Блинкен: Для мира в Украине нужно остановить сотрудничество РФ с Ираном, КНДР и Китаем

Госсекретарь США подчеркнул, что западные лидеры должны отреагировать на военные поставки России со стороны ее "друзей"

Энтони Блинкен (Фото: ЕРА/OLGA FEDOROVA)

Для достижения мира в Украине западным союзникам следует остановить военное сотрудничество России с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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"Есть два немедленных и взаимосвязанных шага, которые мы должны сделать. Во-первых, мы должны ответить на растущее сотрудничество России с Северной Кореей и Ираном", – сказал он.

Госсекретарь США напомнил, что Иран продолжает поставлять Москве беспилотники, а также построил завод по их производству на российской территории. Кроме того, всего несколько недель назад Иран передал России сотни баллистических ракет малой дальности.

Северная Корея также снабжает Россию оружием и боеприпасами, в том числе ракетно-пусковыми установками и миллионами артиллерийских снарядов, подчеркнул Блинкен.

"Данные действия Ирана, Северной Кореи и России нарушили многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, за которые проголосовала РФ и как постоянный член несет особую ответственность за их выполнение", – заявил госсекретарь США.

6 сентября 2024 года газета WSJ написала, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности.

11 сентября Блинкен подтвердил, что Иран передал России баллистические ракеты. Тогда же Минфин США объявил новые санкции против Ирана.

15 сентября начальник ГУР Буданов заявил, что КНДР поставляет России "безумные объемы" артиллерийских боеприпасов – это критически для России и оказывает непосредственное влияние на интенсивность боевых действий.

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