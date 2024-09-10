Блинкен подтвердил, что Иран передал РФ баллистические ракеты, и анонсировал новые санкции

Энтони Блинкен считает, что Россия может применить их в течение нескольких недель

Энтони Блинкен (Фото: Neil Hall/EPA)

Иран передал России баллистические ракеты малой дальности для использования в войне против Украины. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает газета The Washington Post.

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Он заявил, что новые санкции будут объявлены позже во вторник, включая меры против иранской государственной авиакомпании Iran Air.

"Мы предупреждали Тегеран публично, мы предупреждали Тегеран приватно, что этот шаг был бы опасной эскалацией", – сказал Блинкен.

Он добавил, что РФ уже получила партию этих ракет. Москва, по его словам, может применить их в течение нескольких недель.

Блинкен не сообщил, когда ракеты были доставлены в Россию. Также он не уточнил количество вооружения, которое Тегеран предоставил Москве.

6 сентября газета The Wall Street Journal написала, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности. В Белом доме заявили, что подтверждение этой информации станет "драматической эскалацией" поддержки Тегераном военной агрессии Кремля против Украины.

7 сентября в МИД Украины осудили действия Ирана и пригрозили "разрушительными последствиями".

8 сентября член Комитета национальной безопасности парламента Ирана подтвердил, что Тегеран поставляет Москве ракеты и беспилотники.

9 сентября в Министерство иностранных дел был вызван временный поверенный в делах Ирана в Украине Шахрияр Амузегар.

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